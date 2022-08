Fernando Pimenta conquista prata no K1 1000 dos Mundiais

Fernando Pimenta foi medalha de prata esta tarde no K1 1000, nos Mundiais do Canadá.O olímpico do Benfica foi segundo, muito perto do húngaro Balint Kopasz, não conseguindo assim renovar o título mundial.Este é a segunda medalha de Fernando Pimenta nestes Mundiais e apenas uma hora depois de ter conquistado o bronze no K1 500.Este domingo vai estar em mais duas finais, K2 500 misto com Teresa Portela, e K1 5000.