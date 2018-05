Continuar a ler

Em Szeged, a 'meca' da canoagem internacional, o limiano foi ouro em K1 1.000 e K1 5.000, sendo prata nos 500 metros, "em provas extremamente disputadas"."Quero chegar ao Mundial na melhor forma possível. O que consegui é gratificante. Agora é continuar a trabalhar com o meu treinador [Hélio Lucas], com a federação e o comité olímpico, tendo em vista conseguir a melhor forma, bons desempenho e, sobretudo, conquistar excelentes resultados para Portugal", completou.O Diretor Técnico Nacional, Ricardo Machado, fez um balanço "extremamente positivo" da estreia internacional lusa, que contou ainda com o bronze em K2 500 por Teresa Portela e Joana Vasconcelos."Obtivemos quatro medalhas e alcançámos mais três finais A e uma C, o que nos dá boas indicações relativamente à qualidade do trabalho que fizemos até agora", realçou Ricardo Machado.O responsável, que é igualmente vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, recordou, no entanto, que há ainda "pouco treino de conjunto" para os K2, C2 e K4, pelo que "há ainda muito trabalho a fazer e muito a melhorar, pois sobra-lhes valor e potencial".Na terça-feira, a seleção portuguesa inicia novo estágio de duas semanas, de preparação para o Campeonato da Europa, que vai ser disputado em Belgrado, entre 8 e 10 de junho.