Fernando Pimenta e as quatro medalhas: «Foi algo de muito especial»

Fernando Pimenta tornou-se no primeiro canoísta a conquistar quatro medalhas de ouro num só dia, numa prova da Taça do Mundo. Feito que o deixou naturalmente satisfeito."Fizemos algum de muito especial, muito épico, que nenhum outro tinha conseguido", disse ao olímpico português, que venceu as provas de K1 1000, K1 5000, K1 500 e K2 500 misto, esta com Teresa Portela, sob a orientação do seu treinador de sempre, Hélio Lucas."Para este domingo estavam previstas três finais e já pensávamos que ia ser um dia muito duro, mas devido às más condições climatéricas puseram a final do K1 1000 também para hoje", explica-nos ainda Pimenta. "Apanhou-me assim desprevenido, era dos poucos que ia alinhar nas quatro finais, mas, ao mesmo tempo, achei que seria também um desafio".E para quem considera que aos 32 anos, o canoísta do Benfica está 'velho', eis a resposta. "Na canoagem há campeões olímpicos com 38 anos. Não sei quantos anos me restam, mas tudo depende do muito trabalho que se fizer, das lesões, motivação. É tudo bastante exigente, é uma profissão de desgaste rápido, embora não seja reconhecida como tal. O corpo vai ao limite".E o dia terminou ainda da melhor maneira quando falou com a filha: "Tinha confessado aos colegas que estava com muitas saudades da Mariana, que hoje ainda não tinha conseguido falar com ela, mas depois da final do K1 5000 pude fazê-lo".