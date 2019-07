Fernando Pimenta e a restante seleção de canoagem estão entre os mais de 600 atletas que vão disputar este fim de semana os vários títulos nacionais de pista, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.Os olímpicos Emanuel Silva, João Ribeiro, Francisca Laia, Joana Vasconcelos e Teresa Portela estão entre os favoritos a vencer as provas de 1000, 500 e 200 metros, entre tripulações individuais (K1) e coletivas (K2 e K4).O júnior Iago Bebiano, que no domingo foi medalha de bronze em K1 200 nos Europeus da República Checa, também vai estar em prova, num total de 632 atletas de 48 clubes.Ao longo de 171 regatas vão ser atribuídos títulos individuais e coletivos nos escalões de seniores, juniores e veteranos.Este é mais um teste para a seleção que de 21 a 25 de agosto disputa os mundiais de Szeged, Hungria, que apuram para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.