Fernando Pimenta forte candidato a medalhas na 2.ª Taça do Mundo

O canoísta Fernando Pimenta é mais forte candidato da seleção portuguesa a conquistar medalhas na 2ª Taça do Mundo, que se disputa entre sexta-feira e domingo, em Duisburgo, Alemanha, em ano de apuramento olímpico.O atleta limiano foi medalha de ouro no sábado, na 1ª Taça do Mundo, em Poznan, Polónia, em K1 500 e 1.000, sendo que na prova de 5.000 foi forçado a abandonar, quando liderava, pelo facto de um concorrente lhe ter danificado o leme.A comitiva integra também quarteto composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Batista e David Varela, que foram medalha de bronze nos 500 metros, distância em que Emanuel e Messias também conquistaram o terceiro lugar, em K2.Marco Apura e Bruno Afonso, que competem em canoas C2, reforçam a seleção, que conta ainda com Hugo Rocha em K1 200.Joana Vasconcelos, Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho são o quarteto luso que se desdobra depois em várias tripulações além do K4.A seleção de canoagem tem como pontos altos esta época os Jogos Europeus, que decorrem em Minsk, na Bielorrússia, de 21 a 30 de junho, bem como o apuramento olímpico, de 21 a 25 de agosto, em Szeged, Hungria.