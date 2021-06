Fernando Pimenta homenageado pela autarquia de Ponte de Lima

A Câmara de Ponte de Lima homenageou este sábado o canoísta Fernando Pimenta, para agradecer ao atleta e ao seu treinador o trabalho em prol da modalidade e para "dar estímulo e força adicionais" para os Jogos Olímpicos.

"Achámos que era oportuno homenagear, na véspera de uma competição tão importante como são os Jogos Olímpicos, de lhe dar estímulo e força adicional, para além da que ele tem, e é muita, para que essa prova possa decorrer da melhor forma", disse este sábado à agência Lusa o presidente daquela Câmara do distrito de Viana do Castelo.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 realizam-se de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

"Vai com Portugal no coração, mas vai também com Ponte de Lima para ter a força que é fundamental numa competição que é, seguramente, a mais importante para todos os atletas", reforçou Victor Mendes, que falava à margem da homenagem a Fernando Pimenta e ao treinador Hélio Lucas pela obtenção da 100.ª medalha internacional.

A autarquia ofereceu ao atleta e ao seu treinador, Hélio Lucas, uma peça em metal, de um artesão de Ponte de Lima, que retrata uma canoa e o número 100, relativo às medalhas internacionais já conquistadas pelo atleta.

Em maio, o canoísta português conquistou a medalha de bronze na prova de K1 5.000 nos Europeus.

Esta foi a 104.ª medalha internacional de Pimenta, que ajudou Portugal a concluir o Campeonato da Europa com quatro pódios.

O autarca agradeceu "o trabalho" que Fernando Pimenta e Hélio Lucas "têm feito pela canoagem em Ponte de Lima e no país".

"Muito do que é hoje o Fernando Pimenta deve-se ao trabalho notável pelo seu treinador Hélio Lucas", sublinhou.

"Fernando Pimenta é um grande embaixador de Ponte de Lima, de Portugal, é hoje um dos nossos maiores atletas", destacou Victor Mendes, no final da homenagem, numa sessão que incluiu a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal, o Clube Náutico de Ponte de Lima (CNPL), o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), e a Federação Portuguesa de Canoagem para a criação do Museu Português da Canoagem.

O novo equipamento vai ser construído junto ao Clube Náutico de Ponte de Lima e onde Fernando Pimenta terá um espaço próprio para divulgação da sua carreira desportiva.

Para Victor Mendes, o caso de Fernando Pimenta "pode e deve constituir com uma referência" para os jovens de Ponte de Lima e de todo o país.

"Um jovem que para ser hoje um atleta de alta competição, o melhor do mundo, tem de trabalhar muito no dia-a-dia, também no desporto como noutras áreas. Apesar do potencial que cada um de nós tem, nas várias áreas, e também no desporto, só se consegue atingir este altíssimo patamar com muito trabalho, esforço e determinação. Fernando Pimenta é um bom exemplo para todos e para os jovens", sustentou.

O autarca destacou ainda a humildade do atleta, natural de Ponte de Lima.

"Apesar de hoje representar um clube de âmbito nacional e internacional, que é o Sport Lisboa e Benfica, nunca se esqueceu nem do Clube Náutico de Ponte de Lima que o formou, que o ajudou a ser o atleta e o homem que é, nem nunca se esqueceu, nem se esquece onde nasceu e onde tem a sua residência. Para nós é muito gratificante".

Para Victor Mendes, Fernando Pimenta é hoje "seguramente a personalidade mais conhecida e uma das mais importantes de Ponte de Lima".

O canoísta limiano do Benfica chega assim a Tóquio'2020 sem falhar um pódio no atual ciclo olímpico, alargado a cinco anos devido à pandemia da covid-19.