Fernando Pimenta viveu, aos 28 anos, uma das semanas mais intensas da sua carreira. O canoísta de Ponte de Lima assinou pelo Benfica, foi (de novo) condecorado pelo Presidente da República e acabou a semana a promover o Campeonato do Mundo de velocidade (22 a 26 de agosto), que este ano se disputa em Montemor-o-Velho, localidade onde treina e estagia ao longo de todo o ano.

"Foi uma semana bastante preenchida. Na terça-feira recebi uma terceira condecoração da Presidência da República. O Presidente Marcelo disse-me que com 28 anos há poucas pessoas que tenham três distinções como esta. Isso deixa-me orgulhoso e com vontade de conquistar ainda mais medalhas e grandes resultados para lá voltar", confessou-nos Pimenta, antes de garantir que a sua decisão de assinar pelo Benfica mereceu a aprovação de todos quantos lhe são mais próximos: "Ainda não voltei a casa mas o ‘feedback’ que recebemos é muito bom. As pessoas compreendem a minha decisão e isso é muito bom. Só recebi mensagens de apoio, incentivo, carinho e afeto. Isso é muito importante para mim. Ajuda a que eu continue mais forte ainda, a tentar melhorar e, naqueles dias em que o cansaço já é grande e a predisposição para continuar a trabalhar não é tanta, consiga ultrapassar de forma mais fácil esses momentos."

Pimenta diz que o Benfica chegou na altura certa. "É o momento mais oportuno. As coisas proporcionaram-se da melhor forma e agora é continuar o trabalho humilde e disciplinado", assegurou. Em Montemor-o-Velho, na última semana de agosto, Pimenta só terá uma coisa em mente: lutar pelo ouro: "Faz alguma diferença ‘jogar em casa’, não só pelas condições, mas pelo apoio da família e amigos. Para nós é importante e motivador tê-los ao nosso lado. O grande objetivo é estar na luta pelas medalhas e títulos. K1 1.000 é a prioridade, é isso que conta para os Jogos, mas quando tiver a oportunidade de fazer outras provas, vou fazer. Gosto de competir." Ser a cara de uma modalidade é algo que Pimenta aprecia: "Sinto-me embaixador porque as 70 medalhas que já ganhei ajudam. Isso é fruto do meu trabalho, mas também da minha equipa, do meu clube, do meu treinador e, claro, também da comunicação social. Temos continuar a trabalhar para lutar por esses bons resultados. Ninguém quer mais do que nós."

Autor: José Morgado