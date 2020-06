Fernando Pimenta lamenta ausência no Mundial de 2018

Fernando Pimenta também se manifestou sobre a cerimónia no Palácio de Belém, com a presença das mais importantes figuras do Estado português, bem como dos responsáveis pela pasta do Desporto. “Quando o Mundial de Canoagem de 2018 se realizou em Portugal nem sequer na cerimónia de abertura apareceram”, disse o canoísta, ao comentar uma publicação de Vítor Félix, presidente da FP Canoagem. “A organização de eventos desportivos internacionais no nosso país é um elemento catalisador da economia do desporto. O que não é normal é que um evento desportivo seja apresentado pelas mais altas figuras do Estado, como um triunfo político e de afirmação social de um país que coloca o futebol no centro da sua política desportiva”, criticou o dirigente.