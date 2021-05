Fernando Pimenta na final de K1 1000 da Taça do Mundo da Hungria

O canoísta Fernando Pimenta apurou-se esta sexta-feira para a final da prova de K1 1000 da Taça do Mundo da Hungria, no arranque de uma competição em que quase todos os portugueses se qualificaram para as meias-finais.

Pimenta liderou quase toda a prova, contudo, com a qualificação a ser garantida pelos três primeiros, foi ultrapassado no último quarto pelo também campeão do mundo Josef Dostal, que se impôs em 3.40,30, menos 11 centésimos do que o português, logo seguido por outro checo, Jakub Spicar.

Pimenta disputará a regata das medalhas no sábado às 11:00, horas de Lisboa, largando na pista sete e com o quarto melhor tempo entre os finalistas.

Teresa Portela avançou para as meias-finais de K1 200, tal como Francisca Laia, que tinha disputado, sem sucesso, a quota nesta embarcação para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, com as duas canoístas a tentarem neste sábado de manhã um lugar na final.

Neste sábado entra em pista o K4 500 composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela na sua primeira prova desde agosto de 2019, precisamente em Szeged, quando no Mundial conquistaram um lugar nos Jogos.

Entretanto, esta sexta-feira, João Ribeiro e Messias Baptista juntaram-se num K2 500 que venceu, categoricamente, a sua eliminatória.

Kevin Santos, que para a semana, na Rússia, vai tentar a última vaga olímpica em K1 200, abdicou de continuar em prova, depois de seguir para a meia-final, devido a uma tendinite no ombro esquerdo.

Em conjunto com a equipa médica e técnica da federação, foi tomada essa opção para proteger o canoísta.

Na canoagem adaptada, Norberto Mourão, já com presença assegurada nos Jogos Paralímpicos, conquistou a medalha de prata em VL2.

Neste sábado, Alex Santos e Floriano Jesus vão discutir entre si, na final de KL1, a vaga nesta categoria em Tóquio'2020.



Eis o programa dos portugueses para sábado (horas de Lisboa):

- Meias-finais:

08:20 C1 200 Beatriz Lamas.

08:24 K1 200 Teresa Portela.

08:32 K1 200 Francisca Laia.

08:36 K2 500 Rúben Boas/João Pereira.

08:46 K2 500 João Ribeiro/Messias Baptista.

08:56 C2 500 Marco Apura/Bruno Afonso.

14:00 C2 500 Inês Penetra/Beatriz Lamas.

14:24 K1 500 Joana Vasconcelos.

14:30 K2 1000 Ruben Boas/João Pereira.

14:44 C2 1000 Marco Apura/Bruno Afonso



- Eliminatórias:

15:35 K2 200 Teresa Portela/Joana Vasconcelos.

15:45 C2 200 Inês Penetra/Beatriz Lamas.

16:40 K4 500 Emanuel Silva/João Ribeiro/Messias Baptista/David Varela.



Paracanoagem

Final:

09:05 KL1 Alex Santos e Floriano Jesus.

Final B:

15:10 KL2 Hugo Costa.