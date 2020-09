Fernando Pimenta procura 12.º título nacional de fundo

O canoísta olímpico Fernando Pimenta vai procurar conquistar no sábado o seu 12.º título de campeão nacional de fundo, em prova de 5.000 metros a disputar no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

Durante as duas voltas e meia à pista, o atleta do Benfica vai ter como principal rival o sportinguista Emanuel Silva, seu parceiro no K2 1000 que em Londres2012 conquistou a medalha de prata para Portugal nos Jogos Olímpicos.

Joana Vasconcelos, do Benfica, vai defender o seu título em K1 feminino, não sendo desafiada por qualquer das suas colegas olímpicas.

Numa época atípica, com Tóquio'2020 adiado um ano e as restantes grandes provas internacionais canceladas, vários atletas com lugar já garantido nos Jogos Olímpicos ou ainda com aspirações de o fazer optaram por não participar nos nacionais de fundo.

O Clube Náutico de Ponte de Lima vai tentar manter, de novo, o cetro por equipas.

Ao todo, estão inscritos 817 canoístas, de 45 clubes.

Devido à covid-19, os nacionais de fundo não vão contar com as habituais tripulações de dois e de quatro atletas.