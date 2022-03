Fernando Pimenta renova com o Benfica até 2024

O canoísta de Ponte de Lima, de 32 anos, chegou à Luz em 2018 e assinou, então, um vínculo válido até dezembro de 2021. No último domingo, conquistou o 14º título título nacional consecutivo de fundo. Em Tóquio'2020, havia conquistado a segunda medalha olímpica, o bronze no K1 1.000 metros. Em 2012, em Londres, arrebatou a prata com Emanuel Silva no K2 1.000 metros.O canoísta de Ponte de Lima, de 32 anos, chegou à Luz em 2018 e assinou, então, um vínculo válido até dezembro de 2021.

O Benfica anunciou a renovação com Fernando Pimenta até 2024. O canoísta medalhado olímpico vai assim permanecer de águia ao peito até ao final do próximo ciclo olímpico, em Paris'2024."Quero continuar a representar o Benfica da melhor maneira, conquistar títulos nacionais e internacionais, porque é isso que os adeptos, sócios e simpatizantes querem. Estou aqui para trabalhar, lutar e para ultrapassar os desafios e as dificuldades. Vestir o manto sagrado é algo que tem de acontecer em momentos especiais, porque assim ainda sentimos mais a camisola que temos vestida e o emblema que temos ao peito. Espero que esta ligação seja boa para ambas as partes, que eu consiga continuar a dignificar este emblema, e conto com o apoio de toda a equipa do Benfica, que nunca nos deixou ficar para trás", reiterou Pimenta em declarações à BTV.