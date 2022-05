Fernando Pimenta soma a quarta medalha de ouro na Taça do Mundo de Poznan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Fernando Pimenta venceu a prova de K1 5.000 metros da Taça do Mundo de Poznan, na Polónia, totalizando quatro medalhas de ouro na prova.O duplamente medalhado olímpico português já tinha ganho as provas individuais de K1 500 metros e K1 1.000 metros e, juntamente com Teresa Portela, vencera também a prova mista de K2 500, num dia em que também João Ribeiro e Messias Baptista venceram, em K2 200.