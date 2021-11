Fernando Pimenta termina ano na liderança mundial

Fernando Pimenta conseguiu mais um feito inédito na canoagem nacional, ao terminar a temporada na liderança do ranking mundial em K1 1000, prova onde foi medalha de bronze em Tóquio'2020.O canoísta do Benfica somou 182 pontos, conquistados numa prova da Taça do Mundo e no Campeonato do Mundo, onde aqui foi campeão, ficando à frente do seu grande rival e ouro nos Jogos Olímpicos, o húngaro Balint Kopasz (90). A fechar o pódio está o lituano Andrej Olijnik (60).Pimenta acaba ainda em segundo no K1 5000, com 90 pontos, contra os 100 do húngaro Balint Noe."Escrevemos mais um momento histórico do Desporto e da Canoagem Nacional. (Nunca nenhum Português o tinha feito)", escreveu Fernando Pimenta nas redes sociais.Destaque ainda para o quarto lugar de Teresa Portela no K1 200, sendo que o K4 500 masculino termina em oitavo.