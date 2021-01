Francisca Laia e a saída do Sporting: «Foi-nos comunicado que não havia verba para dar continuidade à canoagem»

Francisca Laia, tal como Emanuel Silva, usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre o fim da sua ligação ao Sporting, confirmando que a modalidade foi extinta no clube devido "à falta de verbas".





A olímpica nos Jogos do Rio'2016 - trabalha agora para conseguir ir a Tóquio - chegou ao Sporting há cinco anos, referindo ter dado "tudo para honrar a enorme instituição que é o Sporting CP", agradecendo ainda aos "adeptos"."É com uma enorme tristeza que vejo ser-me comunicado pelo Sporting Clube de Portugal o terminus da minha ligação com o Clube. Foram 5 anos de dedicação e empenho diário em prol do clube. Até que, num ano tão importante como o ano de Jogos Olímpicos - e a apenas 7 meses daquele que é o maior evento multi-deportivo do mundo - foi-nos comunicado que não havia verba para dar continuidade à modalidade de canoagem no Clube.Sempre entendemos estar salvaguardados pela excepcionalidade das circunstâncias, como tantos outros atletas que viram o seu ano desportivo condicionado pela pandemia! As competições foram efectivamente adiadas mas foi-nos transmitida a cessação do contrato.Dei tudo para honrar a enorme instituição que é o Sporting CP e as suas cores e representá-lo todos os dias, com a máxima dedicação. Pelo clube conquistei 23 medalhas, nacionais e internacionais e consegui a minha primeira participação olímpica, no Rio 2016.Quero agradecer aos adeptos, que sempre estiveram lá para nos apoiar e dizer-vos que ganhei uma nova família - os meus colegas deequipa @emanuelsilva2008 @david.varela.93 @laia7743 @artur94pereira @kevin_santoskk e José Damas.Foi um desafio que me permitiu crescer tanto a nível pessoal como desportivo. Tenho a certeza que 2021 reservará novos desafios mas também novas conquistas. Os objetivos mantêm-se inalterados.Continuamos com encontro marcado no treino"