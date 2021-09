Francisca Laia e Messias Baptista vice-campeões do Mundo em K2 200 misto

Francisca Laia e Messias Baptista conquistaram este domingo a medalha de prata no K2 200 metros misto dos Mundiais de Copenhaga, somando a quarta medalha para Portugal na capital dinamarquesa.





Os canoístas portugueses completaram a prova em 34,34 segundos, ficando a apenas 39 centésimos dos húngaros Anna Lucz e Kolos Csizmadia, enquanto o bronze foi para os polacos Marta Walczykiewicz e Bartosz Grabowski, terceiros a 41 centésimos.Esta é a quarta medalha de Portugal nos Mundiais de Copenhaga, o melhor resultado de sempre da representação lusa, depois do ouro conquistado por Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, da prata de João Ribeiro no K1 500 metros e do bronze de Norberto Mourão na canoagem adaptada, em VL2.