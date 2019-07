Frederico Alvarenga falha meias-finais K1 do mundial de slalom sub-23

O canoísta Frederico Alvarenga falhou esta quarta-feira as meias-finais da prova K1 de slalom do campeonato do mundo sub-23, que decorre em Cracóvia, Polónia.Na primeira manga, que apurava os 20 melhores, o luso concluiu em último entre os 46 competidores depois de um erro que o fez desistir de diversas portas.Na segunda passagem, que qualificava mais 10 tempos, Alvarenga foi apenas 19.º, com 101.99 pontos (segundos), quando o tempo necessário era de 97.58.Frederico Alvarenga era o único canoísta português nestes mundiais.