Gripe impediu José Ramalho de tentar oitavo título europeu de maratonas

Febre e dores de cabeça impediram este sábado o canoísta José Ramalho de lutar pelo seu oitavo título de campeão da Europa de maratonas, em K1, em evento que decorre em Slavoaski Brod, na Croácia.

"Estou doente desde segunda-feira, quando começaram os sintomas. O pico da gripe foi na terça-feira com febre e dores de cabeça, dificuldades em respirar. Hoje ainda tentei, mas após a primeira portagem encostei, pois não dava para prosseguir numa competição muito exigente e desgastante", desabafou o atleta, à Lusa.

José Ramalho foi campeão da Europa em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021, além de ter amealhado duas pratas, em 2009 e 2013.

"Apesar de ter sido medalha de prata na 'short race' K1 de quinta-feira, a verdade é que estava mesmo mal, nem sei como me aguentei...", confessou o canoísta de 40 anos, esperançado em sentir-se melhor no domingo, quando competir em K2 juntamente com Alfredo Faria.

Impedido de lutar por novo cetro europeu, vai procurar o primeiro mundial em K1 na 'long race', entre 31 de agosto de 3 de setembro, na Dinamarca, depois de três pratas no currículo, a última em Ponte de Lima em 2022.

"Já sou campeão do mundo K1 'short race' e de K2 maratona (com Fernando Pimenta, em 2022), só me falta mesmo ganhar o K1 que é um objetivo sempre assumido. A idade é apenas um número, porque continuo consiste nos excelentes resultados internacionais, com medalhas, e com boas sensações na preparação", vincou.

Hoje, o júnior João Sousa garantiu o terceiro pódio de Portugal nos europeus, com a prata em K1, depois de igual metal de José Ramalho na 'short race', na qual João Bento tinha sido bronze júnior em K1.

Domingo Portugal vai ter duas tripulações a lutar pelos primeiros lugares, nomeadamente as duplas José Ramalho e Alfredo Faria em K2, embarcação que João Bento e Francisco Batista farão na categoria júnior.