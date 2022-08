Hélio Lucas e os Mundiais: «Fernando Pimenta vem para se divertir, mas, obviamente, com responsabilidade»

O treinador do canoísta Fernando Pimenta, Hélio Lucas, privilegia as "novas experiências" do seu pupilo nos Mundiais de Halifax, Canadá, embora sem descurar a luta pelos pódios "que não falha desde 2015".







"Quem tem duas medalhas olímpicas e vários títulos europeus e mundiais pode desfrutar de experiências. Aqui não tem a obrigação de defender o título mundial em K1 1.000 metros nem a prata nos 5.000, pois quem tem a carreira do Fernando [Pimenta] só tem de estar tranquilo", vincou, em declarações à Lusa.

Depois do bronze em Tóquio2020, em K1 1.000, que juntou à prata de Londres2012 em K2 1.000, com Emanuel Silva, Fernando Pimenta foi novamente campeão do mundo na sua predileta tripulação a solo, bem como 'vice' no K1 5.000, que não é distância olímpica.

"Vem para se divertir, mas, obviamente, com responsabilidade. Quero que desfrute. Se houvesse qualquer tipo de pressão, não viria a estes mundiais competir em quatro eventos", sublinhou, referindo-se ainda ao K1 500 metros e K2 500 misto com Teresa Portela.

Hélio Lucas recorda que este ano é mais de "descompressão" e que, por isso mesmo, também estiveram menos tempo em estágio. "Independentemente de tudo, é claro que ele quer estar dentro das medalhas e procurar o melhor resultado possível", ressalvou, já com o foco nos mundiais de 2023, no apuramento para Paris2024.

O técnico garante que o melhor canoísta português da história está bem, recordando as sete medalhas (seis de ouro e uma de prata) conquistadas entre as duas Taças do Mundo esta época, elevando para 115 o seu pecúlio em provas internacionais.

Fernando Pimenta estreia-se em Halifax na quarta-feira nas eliminatórias de K1 500 e 1.000 metros.

Nestes mundiais, Portugal vai estar representado ainda pelo K4 500 metros de João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela, bem como pelo K1 200 de Kevin Santos e Teresa Portela, que pagaiará também nos olímpicos K1 500.