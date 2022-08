Hugo Costa falha acesso direto à final da classe KL2 no Europeu

O jovem canoísta Hugo Costa falhou esta quinta-feira o acesso direto à final da classe adaptada de KL2 200 metros dos Europeus de Munique, Alemanha, ao classificar-se em quarto lugar na sua série.

Hugo Costa, de 22 anos, cumpriu a prova em 50,056 segundos, a 4,928 segundos do vencedor, o italiano Christian Volpi, que se impôs em 45,128: o português ficou a 733 milésimos de segundo do terceiro posto, que valeria uma presença imediata na regata das medalhas.

O gaiense tem uma nova oportunidade no sábado, quando disputar a semifinal, que vale mais três lugares na regata decisiva, às 09:30, horas de Lisboa.

A paracanoagem portuguesa está representada nestes Europeus da Alemanha ainda por Norberto Mourão, medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 em VL2, por Alex Santos, quinto no Japão, e Floriano Jesus, em KL1.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e do ciclista Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.