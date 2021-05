Joana Vasconcelos e Kevin Santos continuam na luta por uma vaga para Tóquio'2020

Os canoístas Joana Vasconcelos, em K1 500 metros, e Kevin Santos, em K1 200 metros, apuraram-se esta quinta-feira para as finais da Taça do Mundo de velocidade, a decorrer na Rússia, que apuram o vencedor para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020.

Joana Vasconcelos não deu qualquer possibilidade às adversárias na eliminatória de K1 500 metros em que participou e passou diretamente à final, com o tempo de 02.03,234 minutos.

A canoísta portuguesa deixou a segunda classificada, a russa Svetlana Chernigovskaya, a mais de três segundos, enquanto a checa Anezka Paloudova concluiu a eliminatória na terceira posição.

Para garantir o apuramento para Tóquio'2020, Joana Vasconcelos terá que vencer a final na sexta-feira, que está marcada para as 14:46 (08:46 em Lisboa) e que conta com canoístas da Eslováquia, África do Sul, Itália, México, Polónia, Rússia, Argentina e Noruega.

Kevin Santos, na segunda eliminatória da prova de K1 200 metros, foi segundo classificado, com o registo de 36,480 segundos, razão pela qual foi obrigado a disputar a semifinal, uma vez que só o vencedor assegurava passagem direta à final.

Na semifinal, Kevin Santos mostrou ser o mais forte, concluindo esta fase da competição no primeiro lugar, com a marca de 36,719 segundos. Os restantes dois apurados desta semifinal foram o polaco Jakub Stepun (37,054 segundos) e o estónio Kaspar Sula (37,490 segundos).

Esta sexta-feira, tal como Joana Vasconcelos, Kevin Santos vai disputar a final com os olhos postos em Tóquio'2020, objetivo ao alcance apenas do vencedor, com adversários do Equador, Polónia, República Checa, Eslováquia, Lituânia, Ucrânia, Bulgária e Estónia.

Portugal mantém-se assim na luta por mais duas vagas para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, a atribuir aos vencedores das finais da Taça do Mundo de Velocidade de Barnaul, na Rússia, que constitui a derradeira oportunidade de qualificação para o Japão.

Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, em K4 500, e Teresa Portela, em K1 200, são os seis canoístas já qualificados para Tóquio'2020.

A canoagem também já apurou Antoine Launay, no slalom, enquanto a estreia na paracanoagem será feita por Norberto Mourão, em VL2, e por Alex Santos, em KL1.