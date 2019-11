João Ribeiro alvo de assalto em Esposende

O canoísta João Ribeiro está entre as vítimas de vários assaltos que ocorreram na última noite em Esposende, de onde é natural o atleta, de acordo com notícia avançada pelo 'Diário do Minho', e depois confirmada pelo próprio a Record. O carro do olímpico do Benfica foi apedrejado, e depois de partirem o vidro, os ladrões roubaram, entre outras coisas, documentos pessoais, entre eles cartões de pagamento automático.





"Apresentei logo queixa, e ao que tudo indica já se sabe quem são os ladrões, agora é esperar que as autoridades atuem", frisou ao nosso jornal João Ribeiro. "Usaram os meus cartões numa bomba de gasolina, e terão sido uma mulher, acompanhada de dois rapazes", acrescentou ainda João Ribeiro.