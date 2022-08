João Ribeiro e Messias Baptista em quinto lugar em K2 500 metros nos Mundiais

Os canoístas portugueses João Ribeiro e Messias Baptista terminaram este domingo em quinto lugar na final dos olímpicos K2 500 metros dos mundiais do Canadá.

A competir na pista quatro, Ribeiro e Baptista, que tinham o melhor tempo entre os finalistas, passaram na frente a meio da corrida, porém cederiam no fim, concluindo a prova em 1.37,42 minutos, a 2,43 do ouro da Hungria, que bateu a Lituânia por 57 centésimos de segundo e a Austrália por 86.

Nas Taças do Mundo, a dupla lusa tinha amealhado um ouro e um bronze, enquanto nestes mundiais já tinham somado um sétimo lugar no K4 500, juntamente com Emanuel Silva e David Varela.

Hoje, Portugal tem ainda as finais do K2 500 misto, com Teresa Portela e Fernando Pimenta, que horas depois encerra a participação lusa em Halifax, com o K1 5.000.

Portugal soma, para já, três medalhas nestes mundiais, duas de Fernando Pimenta, nomeadamente a prata em K1 1.000 metros e bronze em K1 500, enquanto Norberto Mourão foi bronze na classe adaptada de VL2.