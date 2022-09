Joel Miranda bronze mundial de maratonas em C1 júnior

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O canoísta Joel Miranda conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze nos Mundiais de maratonas na categoria C1 júnior, no que é já o terceiro pódio português em Ponte de Lima.O atleta de Gemeses, Esposende, cumpriu os 19 quilómetros no Rio Lima em 1:40.38 horas, em prova ganha pelo espanhol Dario Sanchez em 1:39.31, deixando o polaco Eryk Wilga a 12 segundos.

Quarto no campeonato da Europa da Hungria, no início do mês, falhando o bronze por milésimos de segundo, Joel Miranda integrou o trio da frente até metade da prova, mas quando perdeu o contacto segurou a posição, que o levou ao pódio mundial.

Esta é a terceira medalha de Portugal nos Mundiais de maratonas, depois do ouro de Beatriz Fernandes e o bronze de Ana Pereira na prova júnior de C1.

Na prova de K1 júnior, Ana Brito foi sexta, em 1:37.47, a 1.24 minutos do ouro da húngara Kata Horvath, que no pódio foi acompanhada pela compatriota Zsofia Szerafin e pela sul-africana Saskia Hockly, respetivamente segunda e terceira classificadas.

Esta tarde, destaque para a prova sénior de short race, na qual José Ramalho defende o título mundial, numa regata em que vai ter a companhia de Fernando Pimenta, que, uma década depois, volta a competir em maratonas, na sua Ponte de Lima.

Os Mundiais de maratonas juntam até domingo 890 canoístas, oriundos de 36 países.