José Carvalho desiste por lesão dos Mundiais e afasta-se de Tóquio'2020

O canoísta olímpico José Carvalho falhou esta quinta-feira a qualificação em slalom C1 para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, com uma lesão no ombro que o obrigou a desistir em plenas eliminatórias dos mundiais.Na segunda manga, o atleta nono classificado no Rio2016 deslocou o ombro, ao qual já tinha sido operado, quando passava a porta 15, sendo forçado a desistir.José Carvalho terá uma derradeira oportunidade de ser bem-sucedido nos Europeus de 2020, de 15 a 17 de maio, em Lee Valey, Inglaterra, contudo só está uma vaga em aberto para a Europa.Na primeira manga, que premiava os 20 melhores tempos, Carvalho foi 33.º entre 81 canoístas, com 102,59 segundos, a 3,27 segundos do objetivo.Sexta-feira, é a vez Antoine Launay, Frederico Alvarenga e Ivan Silva tentarem atingir as meias-finais, neste caso reservada aos 40 tempos mais rápidos - domingo decorrem as 'meias' e a regata das medalhas, com os 10 registos mais rápidos.Quarta-feira, este trio foi 22.º entre as 29 seleções em competição na prova de patrulhas, por equipas.La Seu d'Urgell também recebe o Campeonato do Mundo de águas bravas, no qual vai estar Lionel de Miranda entre os 48 competidores, que disputam as eliminatórias na tarde de hoje e as semifinais e final, de 15, no sábado.O quinteto luso é liderado pelos técnicos nacionais Pere Guerrero e Manuel Freiria.Em regatas em linha, Fernando Pimenta já conseguiu a vaga para Portugal em K1 1.000, tal como Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela em K4 500 e Teresa Portela em K1 200, sendo que em maio há uma fase continental em que a seleção lusa pode conseguir mais lugares em K1, K2, C1 e C2.