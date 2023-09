José Carvalho fica sem 'meias' em C1 nos Mundiais de slalom e falha Paris'2024

O canoísta José Carvalho falhou esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da prova de C1 dos Campeonatos do Mundo de slalom, sinal de que vai falhar Paris'2024 depois de ter sido nono no Rio'2016.





O atleta de 35 anos não conseguiu estar entre os 20 que avançaram na primeira manga - foi 52.º, entre 74 canoístas - e na segunda, que qualificava mais 10, foi 23.º, correspondente ao 43.º lugar final.Nos Mundiais de Londres, que contam com 52 países, há 12 vagas olímpicas para a C1 e 15 para o K1, sendo que cada nação só pode levar um em cada categoria aos Jogos Olímpicos.José Carvalho fez uma descida limpa, sem penalizações, em 91,11 segundos, sendo que o último qualificado para os 30 semifinalistas o fez em 88,16, cerca de três segundos menos.Quinta-feira, é a vez de Frederico Alvarenga, Lucas Jacob e João Cunha tentarem a sorte em K1, sendo que na primeira manga avançam os 30 primeiros e na segunda os 10 melhores para as 'meias', com 40 canoístas.Na terça-feira, o trio juntou-se na prova de patrulhas, tendo concluído no 16.º posto, entre 26 nações.Nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, Portugal esteve representado no slalom por José Carvalho, nono no Rio2016 em C1, e Antoine Launay, 11.º em Tóquio2020 em K1.Até ao momento, a canoagem tem garantidas quatro vagas em Paris'2024, em regatas em linha, conquistadas por Fernando Pimenta, campeão do Mundo em K1 1.000 metros, pela dupla João Ribeiro e Messias Baptista, igualmente ouro, em K2 500, bem como Teresa Portela, em K1 500.