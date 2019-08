José Manuel Lourenço: «Acima de tudo o Mourão merece»

A estreia da paracanoagem portuguesa em Jogos Paralímpicos, garantida esta quinta-feira com medalha de prata do canoísta Norberto Mourão em VL2, foi encara como a "recompensa pelo esforço" do desportista na última década."Acima de tudo o Mourão merece, porque ao longo dos anos tem sido um trabalhador, tem dedicado a vida à paracanoagem. Tem demonstrado esforço, dedicação, capacidade de sofrimento e persistência que não é muito fácil vermos em qualquer dimensão desportiva", elogiou o presidente do Comité Paralímpico de Portugal.Em declarações à agência Lusa, José Manuel Lourenço entende que Norberto Mourão "representa todos esses valores", pelo que entende ser o atleta de 38 anos o "melhor símbolo para a estreia da canoagem portuguesa em Jogos Paralímpicos".O presidente da federação de canoagem, Vítor Félix, exaltou por "mais dois momentos históricos para a modalidade, com a classificação para Tóquio2020 e a primeira medalha em mundiais", depois de Norberto Mourão já ter sido medalha de bronze nos Europeus deste ano."Ninguém mais do que ele merece esta felicidade, pois abdicou da vida pessoal para isto. Vive no Centro de Alto Rendimento (CAR) e ele e o seu treinador Ivo Quendera bem justificaram este momento", regozijou-se.Já o técnico garante que este êxito "não é surpresa, mas gratificante pelo esforço do atleta na água" desde 2011, dois anos depois de ter perdido ambas as pernas num acidente de moto e quando foi desafiado pela amiga Carla Ferreira, que padece de paralisia cerebral, para ir para a canoagem."Viemos cá para buscar uma das vagas. Nos Europeus percebemos que o Norberto estava totalmente adaptado às canoas e o seu bronze nos Europeus abriu um leque de oportunidades. Por vezes, ele tem azar nas provas, mas hoje teve sorte e todo o esforço e empenho de 10 anos de trabalho frutificaram", disse Ivo Quendera.O treinador diz ainda que Floriano Jesus ainda pode conseguir a vaga em KL1 na fase continental em maio de 2020, enquanto Hugo Costa vai dar luta em KL2, embora entenda que o jovem está mais talhado para ser bem-sucedido para Paris2024.