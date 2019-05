José Ramalho apurado para final de K1 na Taça do Mundo de maratona de canoagem

O canoísta português José Ramalho apurou-se esta sexta-feira para a final de K1 3.400 metros da Taça do Mundo de maratona, ao ser quarto classificado nas eliminatórias.





Ramalho competiu no primeiro 'heat' e conseguiu o quarto melhor tempo, 13.22,91 minutos, a mais de 16 segundos do vencedor, o francês Stéphane Boulanger.No sábado, compete na final pelas 11:25 locais (10:25 de Lisboa), uma hora depois da outra final de portugueses, com Sérgio Maciel em ação em C1 3.400 metros, no segundo dia da prova de Baerum, na Noruega.