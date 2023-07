José Ramalho conquista medalha de prata na 'short race' dos Europeus de maratonas

O canoísta José Ramalho conquistou esta quinta-feira a medalha de prata da prova K1 'short race' dos Europeus de maratonas, enquanto João Bento assegurou o bronze júnior em Cracóvia, Polónia.

Ramalho, três vezes vice-campeão do mundo e sete vezes campeão da Europa, na distância longa, a principal nas maratonas, concluiu o seu desempenho em 13.28,25 minutos, a 2,3 segundos do norueguês Eivind Vold, num pódio ficou completo com o dinamarquês Mads Pedersen, a 4,04 do primeiro.

Na mesma regata, concluída por 20 canoístas, Alfredo Faria foi 12.º, a 35,56 segundos do ouro.

Na competição da distância curta júnior, João Bento cortou a meta em 14.15,59 minutos, ficando a 9,40 segundos do ouro do espanhol David Pazos, que no sprint final se superiorizou ao britânico Harry Freeland, prata, por somente 32 centésimos de segundo.

Nesta regata, João Sousa foi sexto, a 38,08 do vencedor, enquanto na vertente feminina, Andreia Duarte foi 10.ª.

Em C1, Sérgio Maciel, candidato ao pódio na distância longa, foi sexto, em 15.47,83, a 43,89 do primeiro.

Sexta-feira Portugal vai ter Francisco dos Santos a competir em K1 sub-23 e Andreia Duarte em K1 júnior.