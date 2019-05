José Ramalho e Sérgio Maciel lutam pelo pódio na Taça Mundo de maratonas

Os canoístas José Ramalho, em K1, e Sérgio Maciel, em C1, são fortes candidatos a medalhas na Taça do Mundo de maratonas, que decorre entre sexta-feira e domingo em Baerum, Noruega."As expectativas são boas relativamente ao Ramalho, embora existam algumas condicionantes. Vai remar um barco novo e as temperaturas são muito baixas, estando previstas mínimas de quatro graus. Ainda assim, vai sempre lutar pelas medalhas", garantiu o selecionador Rui Câncio, referindo-se ao atleta seis vezes campeão da Europa.Quanto a Sérgio Maciel, campeão do mundo de sub-23, a tarefa de chegar ao pódio é mais complicada, uma vez que vai competir com os seniores, já que nas Taças do Mundo não existe o seu escalão."Vai ser uma aprendizagem para o Sérgio. Vai também avaliar o seu nível nesta altura do ano e ganhar experiência competitiva internacional", acrescentou Rui Câncio.Esta competição vai decorrer no mesmo local que em 2020 se vai realizar o Campeonato do Mundo de maratona, entre 26 e 30 de agosto."É sempre importante conhecer o local, nomeadamente, as condições que lhe estão associadas ao nível do vento e da ondulação", completou.Este ano, o Europeu decorre em Decize, França, entre 25 e 28 de julho, e o Campeonato do Mundo em Shaoxing, China, de 17 a 20 de outubro.