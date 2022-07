José Ramalho procura oitavo título europeu de maratonas em K1

O experiente José Ramalho é um dos vários canoístas portugueses candidatos a medalhas nos Europeus de maratonas, de quinta-feira a domingo, em Silkeborg, na Dinamarca, procurando o oitavo título de campeão da Europa em K1.

Aos 39 anos, o vilacondense apresenta um currículo ímpar, com oito medalhas de ouro, em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2021, além de duas de prata, em 2009 e 2013.

Em C1, Sérgio Maciel é outro dos trunfos lusos na tradição celebrar êxitos em europeus de maratonas, depois do título júnior em 2016 e do sub-23 em 2021, aos quais junta mais três pódios: foi ainda campeão do Mundo sub-23 em 2018 e 'vice' no ano anterior, prata que tinha conquistado em 2016, na altura enquanto júnior.

Em K1 sub-23, Adriano Conceição defende o título conquistado o ano passo em Moscovo, depois de ter sido bronze nesta categoria em 2019.

Portugal vai estar representado por uma seleção de 13 elementos, entre juniores, sub-23 e seniores, sendo que vários canoístas vão competir em mais do que uma prova e escalão.