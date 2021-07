José Ramalho procura sétimo título Europeu em K1 maratonas

José Ramalho, em K1, lidera a seleção de 12 canoístas portugueses que, de quinta-feira a domingo, disputam os Europeus de maratonas, em Moscovo, procurando aumentar para sete o número de triunfos na prova.

O atleta de Vila do Conde, que foi campeão da Europa em 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e que foi vice em 2009 e 2013, busca estender o seu recorde continental com o sétimo cetro do Velho Continente na sua carreira.

"Sinto a mesma alegria e vontade de competir que senti na minha primeira competição", escreveu José Ramalho, de 38 anos, na sua página do Facebook.

O canoísta, de 38 anos, tem ainda duas pratas e três bronzes mundiais, o único título que lhe falta na carreira.

Na seleção liderada pelo técnico nacional Rui Câncio, destaque ainda para Sérgio Maciel, com oito pódios em C1 entre europeus e mundiais.

Rui Lacerda, que entre os escalões de sub-23 e seniores já contabiliza cinco pódios nas duas maiores competições interacionais, é outro dos candidatos a medalha.

Programa dos portugueses

Quinta-feira

C1 junior: Tomás Sousa.

C1 short race: Sérgio Maciel.

K1 short race: José Ramalho.

Sexta-feira

C1 sub-23: Sérgio Maciel.

K1 sub-23: Maria Gomes.

K1 sub-23: Adriano Conceição.

Sábado

K1 junior: Rodrigo Santos.

C1 junior: Beatriz Barros.

K1 sénior: José Ramalho.

Domingo

K2 júniores: Francisco Santos/Fernando Costa.

C2 sénior: Rui Lacerda/Ricardo Coelho.

K2 sénior: José Ramalho/Ricardo Carvalho.