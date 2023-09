José Ramalho quarto em K1 nos Mundiais de maratonas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português José Ramalho sprintou este sábado pela medalha de prata na prova de K1 dos Mundiais de canoagem de maratonas, contudo terminou em quarto em Vejen, na Dinamarca.

Com o dinamarquês Mads Pedersen, campeão em 2019 e 2021 e bronze em 2022, a confirmar, com grande à vontade, o seu favoritismo, impondo-se em 01:57.57,48 horas, no final dos 27,6 quilómetros da prova.

José Ramalho chegou 02.33,71 minutos depois, a 99 centésimos de segundo do terceiro lugar, assegurado pelo norueguês Elvind Bold.

A prata acabou por ser para o sul-africano Andrew Birkett, que defendia o cetro, a 02.31,85 minutos do vencedor, menos de dois segundos de avançado para o canoísta português de 41 anos, que era vice mundial, e que, em termos internacionais, apenas lhe falta o título na prova longa de maratonas, depois de três pratas e outros tantos bronzes.

Alfredo Faria terminou em nono, a 03.08,74 minutos do campeão.

Esta manhã, Sérgio Maciel tinha sido sexto em C1, na qual o espanhol Manuel Campos somou mais um título.

Sérgio Maciel completou os 24,3 quilómetros em 01:46.50,25 horas, a 03.15,15 minutos do vencedor, que se impôs ao sprint ao húngaro Marton Kover, segundo classificado, a 56 centésimos de Campos, enquanto o também espanhol Manuel Garrido, que defendia o cetro, não foi além do terceiro lugar, a 24,89 segundos.

Em Vejen, Fernando Pimenta revalidou o título de campeão do mundo na 'short race', na quinta-feira, enquanto o sub-23 arrebatou a medalha de bronze na corrida de K1 para o escalão.

No domingo, Fernando Pimenta e José Ramalho vão defender em K2 o título mundial conquistado em Ponte de Lima, no ano passado, num dia em que Sérgio Maciel e João Sousa fazem equipa em C2 e Francisco Batista e João Bento em K2 júnior.