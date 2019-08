Juniores portugueses a centésimos de segundo das medalhas no Mundial

Os canoístas portugueses Iago Bebiano e Regina Oliveira ficaram este sábado a milésimos de segundo de alcançar medalhas nos Mundiais de velocidade de juniores e de sub-23, a decorrerem até domingo em Pitesti, na Roménia.Iago Bebiano foi sexto classificado na prova de K1 juniores 200 metros e Regina Oliveira assegurou também o sexto posto na mesma prova da competição feminina, tendo ambos os atletas estado na luta pela subida ao pódio até à pagaiada final.O canoísta luso terminou com o registo de 37.145 segundos, a apenas 310 milésimos de segundo da medalha de ouro e a 238 de voltar a subir ao pódio numa competição internacional.Campeão da Europa em Racice, na República Checa, o britânico Daniel Atkins conquistou, também, o título de campeão mundial, com o alemão Tom Maassen a ganhar a medalha de prata e o espanhol Gabriel Martinez a levar o bronze.De modo a perceber-se o final alucinante desta distância, que faz parte do programa olímpico, importa referir que os oito primeiros classificados ficaram separados por 970 milésimos de segundo.Numa prova em que a diferença entre a campeã do mundo e a sétima classificada se cifrou em escassos 942 milésimos de segundo, Regina Oliveira terminou a final A com o registo de 42.785 segundos, a 904 milésimos de segundo do título mundial e a 700 milésimos do terceiro lugar.A canoísta bielorrussa Veranika Leaniuk sagrou-se campeã do mundo de K1 juniores de 200 metros, com os restantes dois lugares medalhados a serem ocupados, respetivamente, pela italiana Irene Bellan e a húngara Eszter Rendessy.