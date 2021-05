Kevin Santos abdica da prova de K1 200 metros da Taça do Mundo devido a tendinite

O português Kevin Santos abdicou da Taça do Mundo de canoagem, em Szeged, na Hungria, devido a uma tendinite no ombro esquerdo, para não agravar a lesão antes da derradeira oportunidade de qualificação olímpica em K1 200 metros.

O canoísta luso participou na terceira eliminatória, apurando-se para a semifinal, porém, face às queixas no fim da regata, partilhadas com a equipa médica da Federação Portuguesa de Canoagem, a opção recaiu na não continuidade em prova.

Kevin Santos e Joana Vasconcelos, neste caso em K1 500, vão dispor na próxima semana da última oportunidade para chegar a Tóquio'2020, precisando de vencer a II Taça do Mundo, em Barnaul, na Rússia, a 3 600 quilómetros a este de Moscovo.

Fernando Pimenta em K1 1 000, Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela em K4 500 e Teresa Portela em K1 200 constituem a equipa já assegurada pela canoagem de velocidade para Tóquio2020, tal como Antoine Launay no slalom e Norberto Mourão (VL2) nos Jogos Paralímpicos, nos quais Alex Santos e Floriano Jesus decidem neste sábado, entre si, na final de KL1, quem vai representar o país nesta categoria.

Durant a manhã desta sexta-feira, as 11 tripulações da seleção portuguesas em ação apuraram-se para as semifinais, à exceção da jovem Inês Penetra com o nono e último lugar na sua série de C1 200.

Destaque ainda para Noberto Mourão que, na canoagem adaptada, conquistou a medalha de prata em KL2.

Durante a tarde desta quinta-feira vão ser disputadas mais eliminatórias e algumas meias-finais.