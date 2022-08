Kevin Santos apurado para a final de K1 200 nos Mundiais

O canoísta português Kevin Santos apurou-se esta sexta-feira para a final de K1 200 metros dos Mundiais do Canadá, ao ser segundo na sua semifinal em Halifax.

Na pista cinco, Kevin concluiu o seu desempenho em 37,49 segundos, apenas superado pelo canadiano Nicholas Matveev, mais rápido 33 centésimos de segundo do que o português.

Kevin Santos, que em 2021 foi nono na final de K1 200, vai participar na regata das medalhas no domingo às 15:19, horas de Lisboa.

Além de Kevin Santos, Portugal tem ainda as finais A do canoísta Fernando Pimenta, em K1 500, 1.000 e 5.000 metros, bem como no K2 500 misto com Teresa Portela, que vai ainda à prova decisiva de K1 200, tal como o K4 500 metros de João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela.

Igual sucesso para Norberto Mourão na classe adaptada de VL2, enquanto Alex Santos foi esta sexta-feira quinto na final de VL1.