Kevin Santos sexto em K1 200 metros nos Mundiais

O canoísta português Kevin Santos foi este sábado sexto classificado na final de K1 200 metros dos mundiais do Canadá, melhorando o nono lugar obtido em 2021.

A competir na pista dois, Santos concluiu o seu desempenho em 37,62 segundos, ficando a 1,19 do ouro do espanhol Carlos Arevalo, que bateu o sueco Petter Menning, segundo colocado, por 28 centésimos de segundo e o húngaro Kolos Csizmadia, terceiro, por 39.

Igualmente em K1 200, Teresa Portela conquistou, minutos antes, o mesmo sexto lugar.

Hoje, Portugal tem ainda as finais de K2 500 metros, com João Ribeiro e Messias Baptista, do K2 500 misto, com Teresa Portela e Fernando Pimenta, que, posteriormente, encerra a participação lusa com o K1 5.000.

Portugal soma, para já, três medalhas nestes mundiais, duas de Fernando Pimenta, nomeadamente a prata em K1 1.000 metros e bronze em K1 500, enquanto Norberto Mourão foi bronze na classe adaptada de VL2.