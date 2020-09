Launay aponta ao pódio no Euro

Antoine Launay vai representar Portugal no Europeu de Slalom, que se realiza em Praga, entre sexta-feira e domingo, com os olhos postos na subida ao pódio. “Se conseguir trazer uma medalha para casa, ficarei muito feliz”, disse à assessoria da FPC.

O olímpico, já com vaga garantida para Tóquio, está, desde há 15 dias, a estagiar no local do Europeu. “Estou a treinar bem e a preparação está a correr muito bem”.

O português começa a competir em Praga na manhã de sexta-feira, na prova de K1, que conta com a participação de 52 canoístas. As meias-finais estão agendadas para sábado.