Luís Filipe Vieira dá os parabéns a Fernando Pimenta: «És um campeão!»

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, deu este sábado os parabéns ao canoísta benfiquista Fernando Pimenta, que hoje conquistou duas medalhas na Taça do Mundo de Szeged, a única prova internacional de 2020.





"És um campeão! Só um superatleta, esforçado, dedicado e comprometido como tu, pode ambicionar as conquistas e o sucesso a que nos tens habituado. Amanhã, estaremos todos a torcer pela tua vitória na prova de K1 5000.", pode ler-se na mensagem publicada no site do Benfica.O canoísta olímpico venceu hoje a distância olímpica no K1 1000 e foi prata no K1 500.Também Joana Vasconcelos - que conquistou a medalha de bronze em K1 200 - recebeu uma palavra do presidente do Benfica."Muitos parabéns, Fernando Pimenta!Os fantásticos resultados que hoje alcançaste em Szeged – medalhas de ouro e prata na Taça do Mundo de Velocidade – são um orgulho nacional e, em particular, motivo de grande alegria para toda a nação Benfiquista.És um campeão! Só um superatleta, esforçado, dedicado e comprometido como tu, pode ambicionar as conquistas e o sucesso a que nos tens habituado. Amanhã, estaremos todos a torcer pela tua vitória na prova de K1 5000.De igual forma, endereço os nossos parabéns à Joana Vasconcelos pela conquista da medalha de bronze em K1 200, feito que igualmente nos enche de orgulho.Luís Filipe Vieira"