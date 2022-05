Maratona Internacional de Crestuma apura canoístas para provas internacionais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 39.ª edição da Maratona Internacional de Crestuma, a prova de canoagem mais antiga em Portugal, vai juntar no sábado, no Rio Douro, mais de 300 atletas com o objetivo de representar o país em provas internacionais.

Depois de dois anos de interregno, devido à pandemia da covid-19, a prova gaiense será Taça de Portugal de maratonas e ainda seletiva nacional para a Taça do Mundo de maio, em Praga, bem como para os World Games, que decorrem nos Estados Unidos, em julho.

O lote de 310 inscritos, de 32 clubes nacionais, inclui canoístas de Espanha, Brasil e Ucrânia, nomeadamente um grupo de refugiados a viver em Portugal, atletas treinados por Iuri Cheban, bicampeão olímpico ucraniano.

A maratona internacional de Crestuma, que se realizou pela primeira vez em 1981, foi Campeonato do Mundo em 2009 e em 2025 vai ser Campeonato da Europa.

A prova, uma das mais duras do circuito internacional, pelas dificuldades nas portagens -- passagem, a cada volta, dos canoístas por terra - é destinada a seniores, juniores e masters, disputando-se com embarcações monolugares em circuito de 25 quilómetros, num total de seis voltas.

Paralelamente, vai decorrer uma prova de stand up canoe com um total de nove quilómetros.