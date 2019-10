Marco Oliveira sexto na prova de C1 dos Mundiais de canoagem de maratona

O canoísta Marco Oliveira terminou no sexto lugar a prova de C1 em juniores dos Mundiais de maratona, o melhor resultado obtido esta quinta-feira pela representação portuguesa na prova, que decorre em Shaoxing, na China.O júnior luso concluiu os 19 quilómetros em 1:37.07,12 horas, a 5.17,56 minutos do vencedor, o húngaro Benedek Horvath.José Ramalho, seis vezes campeão da Europa K1 de maratona, iniciou a participação nos Mundiais na prova sprint (3,4 quilómetros), tendo terminado no nono lugar da final, em 14.47,18 minutos, a 26,98 segundos do primeiro classificado, o francês Cyrille Carré.O canoísta natural de Vila do Conde tinha sido segundo na segunda manga das meias-finais, com o tempo de 14.37,74, atrás do também gaulês Jeremy Candy, que acabou por conquistar a medalha de prata.Tiago Henriques não foi além do oitavo posto em K1 de juniores, finalizando os 22,6 quilómetros da regata em 1:40.59,97 horas, numa prova vencida pelo dinamarquês Nikolai Thomsen, com o tempo de 1:39.01,45.A participação lusa nos Mundiais prossegue na sexta-feira, com Sérgio Maciel, em C1 sub-23, João Silva e Gonçalo Garcia, em K2 juniores, e Adriano Conceição, em K1 sub-23.José Ramalho encerra a participação no sábado, na regata de K1 (29,8 quilómetro), competição em que conquistou uma medalhas de prata, em 2012, e três de bronze, em 2009, 2014 e 2016.