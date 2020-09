Medalha de ouro para Joana Vasconcelos na Taça do Mundo de Velocidade

Joana Vasconcelos conquistou a medalha de ouro este domingo no K1 500 metros da Taça do Mundo de Sazgeb na Hungria, depois de no sábado ter sido bronze no K1 200.





É a sexta medalha portuguesa nesta prova e podem ainda ser mais se Fernando Pimenta subir ao pódio no K1 5000 naquela que será a sua centésima medalha internacional.