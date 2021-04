Mirandela e Montalegre 'reforçam' calendário nacional de canoagem

As localidades transmontanas de Mirandela e Montalegre vão receber, respetivamente, o campeonato nacional de fundo e a Taça de Portugal de maratonas, reforçando o lote de destinos das provas da canoagem pelo território nacional.

"Assumem-se como mais dois parceiros fundamentais na estratégia definida de divulgar e levar a prática da modalidade a todo o território nacional", justifica a Federação Portuguesa de Canoagem (FPC).

Em 22 e 23 de maio, em parceria com o CF de Mirandela e a autarquia, vai decorrer o campeonato nacional de fundo, que habitualmente conta com os atletas olímpicos.

Em 21 de agosto, o município de Montalegre junta-se à FPC para organizar a Taça de Portugal de maratonas e o troféu nacional de esperanças.

Os nacionais de maratonas foram atribuídos à vila de Prado, que já recebeu o campeonato do Mundo da especialidade, e vão decorrer em 12 e 13 de junho.

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho vai receber a maior parte das provas de pista, começando em 24 e 25 de abril com a Taça de Portugal de regatas em linha, que será seletiva para as equipas nacionais, incluindo as que vão ao apuramento olímpico, em maio na Hungria.

Inicialmente agendado para o período entre os dias 15 e 18 de julho, o Campeonato do Mundo de velocidade de juniores e sub-23, que habitualmente reúne mais de 1.000 canoístas, foi adiado, pela Federação Internacional de Canoagem (ICF), devido à pandemia da covid-19, para 3 a 6 de setembro.

As datas de julho foram aproveitadas para a realização dos nacionais de regatas em linha, de seniores, juniores e veteranos, uma semana antes dos cadetes, infantis e iniciados.

Ponte de Lima vai ser o palco em 27 de junho do nacional de esperanças, enquanto Melres vai acolher em 25 e 26 de setembro a Taça de Portugal de tripulações de fundo.

No slalom, Amarante foi o local eleito para acolher a Taça de Portugal, em 06 e 07 de novembro, seguindo-se, a 11 e 12 de dezembro, em Vizela, o Campeonato Nacional.

No kayak-polo, Setúbal recebe a primeira fase do campeonato em 29 e 30 de maio, com a segunda fase a decorrer em Coimbra em 10 e 11 de julho.

Em data a definir em outubro, Oeiras vai ser o palco da Taça de Portugal.

A primeira etapa dos nacionais de canoagem de mar vai decorrer em Vila Nova de Milfontes em 29 de maio e termina em 03 de outubro com etapa entre Sesimbra e Setúbal.

Na canoagem, seis atletas garantiram a qualificação para Tóquio2020 nos Mundiais de velocidade de 2019, entre os quais Fernando Pimenta, medalha de bronze em K1 1000 em Szeged, na Hungria.

O K4 500, composto por Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, e Teresa Portela (K1 200) também já têm presença em Tóquio, tal como Antoine Launay (K1) no slalom.