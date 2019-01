Montemor-o-Velho candidato aos Europeus de canoagem de juniores e sub-23 em 2022

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho é um dos três candidatos a receber os Campeonatos da Europa de juniores e de sub-23 de velocidade em 2022, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Canoagem no site oficial.Além de Montemor-o-Velho, concorrem também à organização da prova as cidades de Belgrado e de Zagreb, com o prazo para a entrega das candidaturas a decorrer até 20 de fevereiro e o anúncio da decisão da Associação Europeia de Canoagem a estar previsto para março, durante o congresso do organismo continental.O CAR de Montemor-o-Velho já foi palco de uma edição do Campeonato da Europa de juniores e de sub-23, em 2012, o primeiro Europeu de velocidade realizado em Portugal."É mais uma prova do reconhecimento do trabalho conjunto desenvolvido pela Câmara Municipal de Montemor-o-Velho e pela Federação Portuguesa de Canoagem", defendeu o presidente do município montemorense, Emílio Torrão.