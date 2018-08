Mundiais: Pimenta é o mais consistente mas rejeita favoritismo para o ouro

O canoísta Fernando Pimenta, tricampeão europeu, é o atleta internacional com resultados de pódio mais consistentes nos últimos anos, mas nem por isso entende ser o maior favorito ao título mundial de K1 1.000 metros em Montemor-o-Velho."O número um do Mundo sairá da final de sábado por volta das 12:20. Aí se verá quem é o melhor. Até lá sou, o campeão... mas dos 5.000 (distância não olímpica)", frisou, rejeitando qualquer tipo de favoritismo na corrida ao título que lhe falta.O canoísta do Benfica, que falava na apresentação da equipa portuguesa para os Mundiais, que decorrem de quinta-feira a domingo em Montemor-o-Velho, congratulou-se, no entanto, pela sua "grande consistência de resultados", realçando o facto de há muitos anos estar "sempre na luta pelas medalhas"."Isto é outra competição. Competimos todos da linha de partida. Não há favoritos. Temos de dar tudo por tudo. Não há hipóteses de repetir a prova", sublinhou o atleta de Ponte de Lima, que alcançou o bronze em 2015 e a prata em 2017.Fernando Pimenta é um dos 33 canoístas que compõem a seleção portuguesa - inclui vários canoístas sub-23 e júnior, para ganharem experiência -, à qual se juntam cinco da paracanoagem, esperando o tónico adicional do apoio de familiares e amigos no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho."Não vejo isso como acréscimo de responsabilidade, porque só temos de fazer o que temos treinado. É dar o melhor e representar Portugal ao mais alto nível. Sem dúvida que é muito bom ter aqui quem nos acompanha no dia a dia. Vai ser muito bom e espero um bom espetáculo desportivo", completou.O presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, Vítor Félix, atualizou hoje os números dos Mundiais, nos quais estão inscritos 1.700 atletas de 70 países, em cinco dias de competição, incluindo masters e a paracanoagem.A prova está orçada em 1,3 milhões de euros, "o que duplica o orçamento da federação em 2018", e contará com um staff de 300 colaboradores."Claro que [o título de Fernando Pimenta] seria juntar o melhor dos dois mundos, a cereja no topo do bolo. Mas, enquanto país organizador, esta é a nossa primeira preocupação. Portugal tem hoje uma máquina experiente a trabalhar e que tem merecido a confiança das entidades internacionais", congratulou-se o dirigente.Para melhorar a qualidade do certame, Vítor Félix destacou a colocação de uma barreira de vento ao longo dos 1.000 metros da pista, protegendo-a do vento lateral norte: "vai trazer maior justiça desportiva aos eventos".Além do desejado título mundial de Pimenta, o presidente da federação deposita confiança nos bons desempenhos do K2 500 Teresa Portela/Joana Vasconcelos, bem como no K4 500 que junta estas atletas a Francisca Laia e Francisca Carvalho, sem esquecer a Maria Rei, recente campeã do mundo de juniores de K1 1.000.No setor masculino, o K4 500 de Emanuel Silva, João Ribeiro, David Varela e Messias Batista, bem como da C2 1.000 de Bruno Afonso e Marco Apura.Hélio Lucas é o treinador principal de Fernando Pimenta e dos caiaques femininos, Rui Fernandes voltou à seleção depois de dirigir quatro anos a do Brasil para assumir os caiaques masculinos, substituindo José Sousa que saiu da estrutura, enquanto as canoas estão a cargo do checo Jaroslav Radon.