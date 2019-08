Mundiais: Teresa Portela na final de K1 200

A portuguesa Teresa Portela apurou-se esta sexta-feira para a final de K1 200 metros dos Mundiais de canoagem, a decorrer em Szeged, na Hungria, e vai discutir no sábado uma das cinco vagas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.A atleta portuguesa, que teve um dos seus melhores desempenhos na distância dos últimos anos, cumpriu a prova em 39,31 segundos, ficando a somente 49 centésimos da campeã olímpica e mundial, a neozelandesa Lisa Carrington, vencedora da série.Em terceiro lugar, a 74 centésimos da primeira, ficou a dinamarquesa Ema Aastrand Jorgensen, atleta com medalhas olímpicas, mundiais e europeias, que conquistou o ouro nos Jogos Europeus deste ano.Teresa Portela disputa a regata das medalhas no sábado, às 10:33 (hora de Lisboa), sendo que à tarde participa na meia-final de K4 500 com Joana Vasconcelos, Francisca Laia e Francisca Carvalho.Esta é a primeira final garantida por Portugal nos Mundiais de Szeged. Mais tarde, Fernando Pimenta vai tentar o mesmo na defesa do seu título em K1 1.000.A C2 1.000 de Marco Apura e Bruno Afonso persegue o mesmo sonho nos Mundiais, em que se joga o apuramento para Tóquio2020 e que participa um recorde de 102 países e cerca de 1.300 canoístas.