Mundiais: Treinador desvaloriza semifinal "extremamente difícil" de Pimenta

O técnico nacional Hélio Lucas desvalorizou esta quinta-feira a semifinal "extremamente difícil" de Fernando Pimenta no K1 1.000 dos Mundiais de canoagem, em Montemor-o-Velho, garantindo que o foco no título se mantém inalterável."Quando soube da composição da meia-final sorriu e disse que lhe calhava sempre a fava. Já está habituado. Vai tentar estar ao seu melhor nível e passar, com o menor desgaste possível", disse, à agência Lusa.Sábado, o português tricampeão da Europa competirá na primeira das três séries (09:51) que apuram três para a prova das medalhas (12:21), ocupando a pista seis, tendo na cinco o húngaro Bálint Kopász, vice-campeão da Europa, e na quatro o alemão Max Rendschmidt, bronze no Europeu."Além desses excelentes atletas, há mais três capazes de lutar, verdadeiramente, pela final. O francês, o esloveno e o norueguês. É pena ser a semifinal mais dura, a pior, mas nada muda na estratégia, quando se quer vencer", vincou.Hélio Lucas diz que o seu discípulo está "bem preparado e apto a recuperar em hora e meia", pelo que as cerca de duas horas e meia que medeiam entre a semifinal e a regata das medalhas "bastarão"."Até pode ser uma vantagem para os outros que competem com ele no acesso à final, já que o desgaste vai ser grande. No entanto, todos os demais candidatos estão em vantagem, pois as outras regatas não serão, certamente, tão exigentes, podendo assim guardar mais energias", acrescentou.O treinador estava igualmente "contente" pelo facto de o K2 500 de Teresa Portela e Joana Vasconcelos ter atingido a final, a primeira vez que Portugal o consegue num Mundial, nesta tripulação."É um barco novo, mas que tem mostrado tempos consistentes. Foram terceiras na Taça do Mundo, sétimas no europeu e agora passaram diretas em eliminatória muito difícil", elogiou, recordando que na mesma serie estava o barco da Nova Zelândia e da Hungria, respetivamente os campeões do Mundo e Olímpicos em título."Foi muito importante passarem, pois assim poupam uma prova no sábado. Já vai ser duro com três, uma vez que, além desta final, têm também as eliminatórias e meias-finais do K4 500", onde a dupla faz tripulação com Francisca Laia e Francisca Carvalho.Tanto para Pimenta como para Teresa e Joana, a receita para o êxito será a mesma, "descanso e foco", sendo que para o seu atleta o foco está nas medalhas e para a equipa feminina já ficará satisfeito com um lugar nas seis primeiras.