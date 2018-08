Mundial: Portugueses já têm horário

Os atletas portugueses presentes no Campeonato do Mundo de Canoagem de Velocidade, que se realiza em Montemor-o-Velho de quinta-feira a domingo, ficaram ontem a conhecer o horário.

Ao todo serão 19 a participar nas eliminatórias, na quinta-feira. No primeiro dia, a dupla Sara Sotero e Mafalda Germano abrem a participação lusa (9h30) no K2 1.000 metros.

Numa manhã que promete ser de emoções fortes, as atenções estarão centradas nas participações de João Ribeiro na eliminatória de K1 500 metros, de Teresa Portela e Joana Vasconcelos no K2 500 e de Fernando Pimenta no K1 1.000. Os quatro carregam a esperança lusa por medalhas neste Mundial. À tarde, segue a tentativa de os portugueses alcançarem a classificação para as finais A com a entrada de mais sete atletas em prova.

Este Campeonato do Mundo de Canoagem e Paracanoagem de Velocidade, que terá hoje a cerimónia de abertura, fechará no domingo com a prova de K1 5.000 metros, na qual Fernando Pimenta vai tentar encerrar com chave de ouro a participação e organização portuguesas nesta competição.