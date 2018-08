Mundiais: Portugal estreia-se com uma final e nove 'meias'

Portugal concluiu esta quinta-feira o primeiro dia dos mundiais de canoagem de Montemor-o-Velho garantindo uma final e nove semifinais, incluindo a de Fernando Pimenta em K1 1.000.Na estreia da mais importante prova do ano, os canoístas lusos estiveram em bom plano, enquanto os vários juniores e sub-23 sentiram naturais dificuldades, já que estão desenquadrados do seu escalão, competindo com adversários mais experientes.Tricampeão da Europa, Pimenta evidenciou a sua superioridade, ao comandar toda a prova, que venceu em 3.31.419 minutos, batendo um dos seus maiores rivais de sempre, o dinamarquês René Poulsen, por 1,755 segundos, e o belga Artuur Peters, por 1,825.Nas meias-finais, agendadas para as 09:51 de sábado, o canoísta do Benfica vai defrontar adversários de peso, casos dos medalhas de prata e de bronze dos Europeus, respetivamente o húngaro Bálint Kopász e o alemão Max Rendschmidt, além de oponentes de França, Eslovénia e Noruega, numa regata que apura os três primeiros para a final, marcada para as 12:21 do mesmo dia.Pela primeira vez na sua história, Portugal colocou uma tripulação na final de K2 500 feminino de um mundial, feito alcançado por Teresa Portela e Joana Vasconcelos, atleta que, juntamente com Beatriz Gomes, conseguiu o melhor resultado de sempre da tripulação, com o sexto lugar nos Jogos Olímpicos Londres2012.Teresa Portela e Joana Vasconcelos foram terceiras na sua série, cumprindo a prova em 1.41,737 minutos, mais 2,475 segundos do que as neo-zelandesas Lisa Carrington e Catlin Ryan, que bateram as húngaras Anna Kárázs e Danuta Kozak, por 1,085 - a tripulação da Oceânia é campeã do mundo, enquanto as magiares são campeãs olímpicas.A final realiza-se às 13:04 de sábado, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.Em K1 500, João Ribeiro foi segundo, com 1.40,109, a 555 milésimos do alemão Tom Liebscher, liderando uma vasta equipa lusa rumo às meias-finais, no seu caso, na sexta-feira, às 11:14.O K2 1.000 de Bruno Moreira e Fábio Cameira e a C2 1.000 de Bruno Afonso e Marco Apura foram respetivamente quarto e quinto, seguindo o mesmo caminho.Maria Rei, campeã do mundo júnior em K1 1.000, foi repescada por tempos na sua estreia em mundiais absolutos, neste caso na distância de 500 metros.Em C1 500, o olímpico Hélder Silva ainda tentou conquistar a única vaga disponível para a final, mas foi ultrapassado perto do fim e poupou de seguida esforços para as 'meias', concluindo em sétimo.Êxito ainda nos 1.000 metros para o K2 Bruno Moreira/Fábio Cameira e para a C2 Bruno Afonso/Marco Apura, bem como da C1 200 de Márcia Faria.O K2 200 de Sara Sotero e Inês Costa ficou em oitavo e com isso concluiu o seu desempenho em Montemor-o-Velho.09:30 K2 Bruno Moreira/Fábio Cameira.09:40 C2 Bruno Afonso/Marco Apura.10:56 C1 Ana Rodrigues.11:14 K1 João Ribeiro.11:26 C1 Hélder Silva.18:11 C2 Márcia Faria/Beatriz Lamas.18:41 K2 David Fernandes/Artur Pereira.13:04 K2 Teresa Portela/Joana Vasconcelos.13:26 K4 Luís Ferreira/João Pereira/Igor Pinho/Ruben Boas.15:00 C1 Ana Rodrigues.15:40 C1 Rui Lacerda.16:15 K1 Márcia Aldeias.16:50 K1 Fernando Pimenta.