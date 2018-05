Continuar a ler

O texto dos bloquistas e comunistas considera que a prestação portuguesa na Taça do Mundo de Canoagem, que teve lugar em Szeged, na Hungria, entre quarta-feira e domingo, "merece um reconhecimento público dada a obtenção de resultados bastante frutíferos e que em muito dignificam o desporto nacional".



"A comitiva portuguesa, constituída por 12 atletas e respetiva equipa técnica, competiu em diversas provas de velocidade, tendo arrecadado um total de quatro pódios", recordam.



O canoísta Fernando Pimenta conquistou duas medalhas de ouro nas provas de K1 1000 e K1 5000 e uma medalha de prata em K1 500 e também as canoístas Teresa Portela e Joana Vasconcelos obtiveram a medalha de bronze em K2 500.



O voto de louvor entregue pelos centristas - e igualmente aprovado pelo parlamento - refere que "Portugal terminou com um total de quatro medalhas conquistadas e um oitavo lugar no ranking de medalhas entre os 60 países que disputaram a Taça do Mundo de Canoagem".



Autor: Lusa