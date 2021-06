Pedro Casinha vice-campeão europeu júnior de K1 200 metros

Pedro Casinha sagrou-se este domingo vice-campeão europeu júnior de K1 200 metros, no encerramento do campeonato da Europa de canoagem de velocidade para juniores e sub-23, em Poznan, Polónia.

O canoísta português acabou com um tempo de 36,370 segundos, a sete décimas do novo campeão, o húngaro Kurucz Levente.

Num dia com várias finais A para Portugal, Casinha ainda voltou a ficar perto das medalhas, com um quarto lugar em K4 500 metros, ao lado de João Duarte, Gabriel Marques e Rafael Oliveira.

Beatriz Fernandes foi quinta em C1 200 metros e sétima nos 500, para juniores, e Sara Sotero e Maria Rei foram sétimas no K2 500 metros de sub-23, classe etária em que Inês Penetra e Beatriz Lamas acabaram em nono, e último, na final de C2 500.

No K4 500 de juniores, Beatriz Bessa, Ana Brito, Joana Ramos e Ana Rodrigues acabaram em sétimo, com Brito a ser nona e última no K1 da mesma distância.